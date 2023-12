Gioielleria svaligiata: multa all'artigiano che stava sostituendo la vetrina

150mila euro di danno per il furto subito, e un verbale da pagare per l'artigiano che stava lavorando per consentire ai titolari di riaprire per il fine settimana. Succede in centro a Brescia, in corsetto S.Agata, presso la gioielleria Tomaselli, ne dà notizia il Giornale di Brescia in edicola stamane.

I fatti. Entrati in azione poco prima dell’alba di domenica 3 dicembre, i ladri in pochi minuti hanno completamente svuotato le vetrine, rubando preziosi per circa 150mila euro. Incuranti dell’allarme che strillava, hanno fatto man bassa di tutto quello che potevano, per poi dileguarsi prima dell’arrivo della polizia.

Nella giornata di giovedì, nel pomeriggio, i fratelli che gestiscono la gioielleria - attività di famiglia da circa 103 anni - hanno accolto un artigiano vetraio che è stato incaricato di ripristinare la vetrina distrutta nel furto. Dopo avere scaricato i pesanti vetri, gli artigiani sono stati raggiunti dagli agenti della Locale - chiamati a intervenire da qualcuno della zona -, che hanno multato i vetrai per la (presunta) mancanza di un permesso. Stando a quanto comunicato dai titolari del negozio però, loro stessi avrebbero pagato in anticipo per l'occupazione di suolo pubblico, chiedendo di poter lasciar transitare il furgone degli artigiani.

Chi ha ragione? Nei prossimi giorni la vicenda verrà chiarita dagli uffici comunali preposti alla gestione del traffico. Nel frattempo uno dei titolari, Zefferino Giovanni Bracconi, esprime il proprio rammarico per quanto accaduto: «Solo i ladri possono entrare in ZTL… Pedonale».