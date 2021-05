Ragazzo di 20 anni scompare nel nulla: è mistero su quanto successo

E' ancora avvolta nel mistero la scomparsa di Mubarik Khizar, il ragazzo di soli 20 anni di Lumezzane (dove abitava da qualche mese) di cui non si hanno notizie ormai da mercoledì scorso. Era ospite a casa del nonno, ed è qui che è stato visto l'ultima volta: si sarebbe allontanato nel pomeriggio facendo perdere le sue tracce. Le ricerche per ora si sono concluse senza esito, ma dovrebbero riprendere in caso di nuove segnalazioni.

Lo riferisce il sindaco di Lumezzane Josehf Facchini: “Le ricerche delle autorità, dei volontari di Vigili del Fuoco e Protezione Civile, del gruppo cinofilo e del Soccorso Alpino, che ha messo a disposizione l'elicottero, sono continuate fino a tarda sera del 30 aprile, ma nelle ultime ore sono state interrotte”.

Indossava una tuta nera e un giubbino arancione

“Al momento – continua il primo cittadino – non ci sono evidenze significative per quanto riguarda gli spostamenti di Mubarik sul nostro territorio, ma appena ci saranno ulteriori aggiornamenti li condividerò immediatamente. L'auspicio di tutti è quello di avere novità utili e positive nelle prossime ore, che permettano una felice conclusione di questo allontanamento”.

Mubarik Khizar viveva in Spagna, ma come detto da qualche mese si era trasferito a Lumezzane, a casa del nonno. E' alto circa un metro e sessanta, di corporatura longilinea: quando si è allontanato indossava una tuta nera, giubbino arancione, scarpe bianche e berretto dello stesso colore. Si sarebbe allontanato a piedi. Chiunque dovesse incontrarlo o avvistarlo, è invitato a chiamare i carabinieri.