Con le e-bike si avventurano nei boschi, fino a perdersi: recuperati dal Soccorso alpino

Usciti alle 10:30, sono stati recuperati 18 dagli uomini del Soccorso alpino. Nel mezzo, un'escursione sui monti della Valvestino, e una missione di salvataggio che ha tenuto impegnati diversi uomini. La nuova, ennesima disavventura di turisti che sono in visita nella nostra provincia si è verificata sui monti sopra Gargnano, lungo i sentieri che conducono in Valvestino.

Una coppia di turisti svizzeri sulla cinquantina è uscita dal loro albergo a bordo di due mountain bike elettriche. Giunti in località Bocca Magno, i due hanno imboccato il sentiero di Bresse per arrivare alla diga di Valvestino, ma a un certo punto hanno abbandonato il sentiero per inoltrarsi nei boschi. Perso l'orientamento, sono finiti in un punto dal quale non riuscivano più a saline né a scendere.

Raggiunti telefonicamente dal titolare dell'hotel dove sono alloggiati, hanno cercato di fornire indicazioni sulla loro posizione. Sulle loro traccie sono usciti gli uomini del Soccorso alpino della Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione bresciana. A fatica i due coniugi sono stati raggiunti e recuperati in corda corta, con l’allestimento di diverse corde fisse. Anche le biciclette sono state recuperate.