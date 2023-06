Lite in casa tra fratelli finisce in tragedia: Gianluca è morto a 31 anni

Lite tra fratelli, tragico epilogo: il 31enne Gianluca è morto in ospedale. Non si è più ripreso dalla presunta caduta al termine del litigio con il fratello minore Lorenzo, 26 anni, già in carcere e ora accusato di omicidio: l’episodio risale allo scorso fine settimana. Erano andati insieme in una discoteca di Seriate, dove gli animi si sarebbero già agitati: il fratello più grande avrebbe avuto a che dire con altre persone per via di una ragazza contesa. Al termine della serata, la lite è proseguita tra i due fratelli, anche a casa, nell’abitazione che condividevano a Mozzo: all’alba si sarebbero messi le mani addosso, procurandosi entrambi delle ferite. Ad avere la peggio Gianluca, ricoverato in ospedale a Bergamo non si è più ripreso: giovedì ne è stato dichiarato il decesso.

Disposta l’autopsia

Il fratello minore era già stato arrestato per tentato omicidio: ora le accuse si fanno ben più pesanti. Si sarebbe già detto disperato per quanto successo: voleva bene al fratello, mai avrebbe voluto finisse così. I suoi legali riferiscono che avrebbe agito solo per legittima difesa. La magistratura nel frattempo ha disposto l’autopsia sul corpo di Gianluca: si cerca di risalire alle cause esatte del decesso. Potrebbe essere morto per le conseguenze della caduta, oppure per un arresto cardiaco nel mezzo della lite (i due avrebbero anche tentato vicendevolmente di strangolarsi). Le indagini proseguono, affidate ai carabinieri. Sotto shock anche la madre.