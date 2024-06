La moto scivola, lui finisce in una bocca di lupo a fianco della strada

Stava percorrendo la bella salita della Maddalena, in città, quando l'asfalto viscido ha fatto perdere aderenza alle ruote della sua motocicletta, ed è scivolato. Brutta avventura per un biker bresciano che, nel pomeriggio di ieri, sabato 8 giugno, è caduto finendo sul fondo di una bocca di lupo.

I fatti

Il giovane motociclista, 21enne, a metà pomeriggio stava salendo in Maddalena. Giunto a tre quarti di salita, ha perso il controllo della due ruote, scivolata sull'asfalto bagnato. Caduto a terra, il giovane è finito contro il muretto di protezione di un canale di scolo a fianco della strada. Il muretto non ha però fermato la sua corsa, e il 21enne è letteralmente caduto in una bocca di lupo.

A soccorrere lo sfortunato motociclista sono stati chiamati i Vigili del fuoco, che l'hanno estratto e poi consegnato ai sanitari. Il giovane ha riportato diverse ferite, tra le quali una sospetta frattura al braccio.