Brutta caduta con la moto da cross: ragazzino soccorso dall'eliambulanza

Un ragazzino bresciano di 11 anni è stato protagonista di una brutta caduta con la sua motocross, all'interno del circuito sportivo di Rivarolo Mantovano.

L'incidente è avvenuto verso le 11.30 di domenica mattina. A dare l'allarme sono stati il responsabile della struttura e il padre del piccolo, che l'aveva accompagnato all'allenamento.

Il ragazzo ha battuto la testa e le sue condizioni hanno subito destato preoccupazione. Per i soccorsi è stata dapprima fatta intervenire un’ambulanza di Porto Emergenza, poi è stato fatto alzare in volo da Parma anche l'elisoccorso, che ha trasportato il giovane pilota all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo per il ricovero in codice rosso.