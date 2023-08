Moto si schianta durante un sorpasso: biker grave al Civile

Un motociclista di 61 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Civile di Brescia, a seguito dell’incidente che l’ha visto sfortunato protagonista alle 15.30 di ieri, martedì 22 agosto, lungo via Sarnico a Capriolo.

Stando a una prima ricostruzione, sembra che il biker fosse in fase di sorpasso con la sua enduro stradale Bmw, mentre, sulla corsia opposta, un’utilitaria guidata da una donna stava uscendo da uno stop laterale, per immettersi sulla carreggiata in direzione del Lago d’Iseo: il 61enne, residente a Sarnico, se l'è trovata davanti e non è riuscito ad evitare l’impatto, finendo contro un furgone e rovinando poi sull’asfalto.

L’uomo ha riportato lesioni a testa, gambe e torace, ma è sempre rimasto cosciente: un’ambulanza l’ha portato d’urgenza nel nosocomio cittadino. I rilievi sono stati raccolti dalla Polizia Locale.