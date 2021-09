Schianto tra un'auto e una moto all'incrocio: biker in gravi condizioni

Grave incidente questa mattina, giovedì 2 settembre, a Brescia città. Poco prima delle 8, un’auto e una moto si sono scontrate all’incrocio tra via Fratelli Ugoni e via Cassala; il biker è stato sbalzato dalla "due ruote", cadendo rovinosamente sull'asfalto.



La dinamica è al vaglio della Polizia Locale. Ad avere la peggio è stato l'uomo di 70 anni in sella alla sua motocicletta: per soccorrerlo, sul posto sono giunte un’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca: il 70enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Civile. Gli agenti hanno provveduto a deviare verso via Ugoni il traffico diretto in via Cassala.