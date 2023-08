Dopo le procedure previste, il corpo è stato recuperato con la tecnica del contrappeso in barella portantina e portato sulla carreggiata. Oltre ai tecnici bresciani del Cnsas - otto i soccorritori presenti - erano stati allertati anche i colleghi trentini per un eventuale supporto.

Le ricerche, condotte anche sulle strade secondarie, hanno portato al ritrovamento del biker sotto un tornante; era precipitato per diversi metri.

A Bagolino, un uomo di 73 anni ha perso la vita dopo essere finito con la moto in una scarpata, precipitando per una ventina di metri.

È precipitato per una ventina di metri

Non rientra dal giro in moto, lo trovano morto in una scarpata