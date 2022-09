Nel Bresciano nove vittime sul lavoro dall'inizio dell'anno: il tragico elenco

Nove croci, in meno di nove mesi. Con l'infortunio mortale di ieri a Pontevico si allunga ancora l'elenco delle vittime sul lavoro in provincia di Brescia, che arrivano a 18 contando anche le morti "in itinere". Una strage continua, che ha indotto i sindacati Fim, Fiom e Uilm a proclamare due ore di sciopero provinciale per mercoledì 7 settembre. L'elenco degli infortuni mortali di questo 2022 parte a inizio marzo, mese nel quale si contano addirittura tre croci.

L'1 marzo a Monno è morto Giovanni Antonio Cicci, 62 anni, colpito e travolto da un escavatore in manovra.

Il 24 marzo a Idro è morto Kures Celik, camionista austriaco di 63 anni, schiacciato dalle ruote di un tir in manovra.

Il 28 marzo a Castel Goffredo è morto Giacomo Turra, operaio bresciano di 52 anni, schiacciato da un muletto.



Il 15 aprile è morto Emilian Merlusca, operaio rumeno di 54 anni, caduto dal tetto di un condominio a Sirmione.

Il 12 maggio è morto Marcello Fusi, 36 anni, schiacciato monetre stava lavorando al montaggio di un macchinario per la mungitura a Bedizzole.

L'1 giugno a Provaglio d'Iseo è morto Giandomenico Bozza, 66 anni, precipitato col suo trattore in una scarpata.

Il 16 luglio è morto Kante Demba, 60 anni, folgorato da una scarica elettrica mentre era al volante del camion.

Il 18 agosto a Borgo San Giacomo è morto Mohamed Chahir, 28 anni, schiacciato da una lastra di metallo.

Il 2 settembre, infine, a Pontevico è morto a 31 anni Girolamo Tartaglione, schiacciato da una lastra di metallo da 50 quintali.