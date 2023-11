Stroncato dalla malattia, muore a 47 anni: era padre di due figli

Un uomo solare e sempre pronto ad aiutare. Così tutta Sabbio Chiese ricorda Morris Vezzola: ha lottato per anni contro un tumore, senza mai perdere la speranza e nemmeno il sorriso, che non è mai scomparso dal suo volto anche mentre lottava contro la malattia. Una battaglia che purtroppo non è riuscito a vincere: si è spento nei giorni scorsi, all'età di 47 anni. Era conosciutissimo a Sabbio Chiese, dove viveva con la moglie e i loro due figli e ha sede l'azienda di famiglia (le Officine Vezzola) in cui lavorava.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente in paese, gettando nello sconforto la comunità: molto attivo in oratorio e in parrocchia, Vezzola era sempre in prima fila quando c'era da dare una mano. "Sempre disponibile, sorridente e con la battuta pronta, nonostante la malattia", racconta chi lo conosceva.

Tante le testimonianze di affetto e vicinanza ai familiari del 47enne, che lascia nel dolore la moglie Stefania, i giovani figli Luca e Martina, la mamma Felicita, il papà Sergio e i fratelli Robert ed Ellen. L'ultimo saluto alle 14 di oggi, lunedì 27 novembre, nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.