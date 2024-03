Strage di pesci nel canale: indaga l'Arpa

Oltre 100 esemplari, di diverse specie, di varie dimensione. La triste scoperta di una nuova morìa di pesci è stata fatta nel pomeriggio di ieri, venerdì 15 marzo, a Lugana di Sirmione. Il torrente interessato è il Ganfo, che sfocia direttamente nel Garda. La notizia è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

In seguito alla denuncia, la Poliza locale si è recata in via Todeschino per il soralluogo. Una volta su posto sono stati scoperti i pesci morti, che galleggiavano pancia all'aria o erano adagiati sul fondo. Gli agenti hanno chiesto l'intervento del personale di Arpa e dei tecnici dell'Ats, che hanno effettuato un sopralluogo prelevando alcune carcasse per farle analizzare all'Istituto Zooprofilattico di Brescia.

Le primissime indagini condotte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente non hanno evidenziato valori anomali di ossigeno e Ph. Esclusa, al momento, anche la presenza di cianuri. Nei prossimi giorni si cercherà di fare luce su quale sia la causa della morìa dei pesci.