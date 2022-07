"Eri sempre pronta ad aiutare": il dramma di mamma Morena, stroncata da una malattia

Una giovane mamma strappata alla vita troppo presto, un marito e una figlia rimasti soli nel dolore. Così come i colleghi e i pazienti che seguiva con amore e dedizione. Le comunità di Sospiro (comune in provincia di Cremona) e di Pontevico piangono la prematura scomparsa di Morena Superti, stroncata da una malattia a soli 45 anni.

Nata e cresciuta a Pontevico, da anni abitava in provincia di Cremona: lavorava come educatrice alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro; finché ha potuto è rimasta accanto ai residenti del centro che offre servizi socio-sanitari, residenziali, e ambulatoriali agli anziani e alle persone affette da disabilità.

Si è spenta nei giorni scorsi e martedì pomeriggio centinaia di persone hanno partecipato all'ultimo commosso saluto, che è stato celebrato nella chiesa di San Siro, a Sospiro. Un dolore e un vuoto immenso, quelli lasciati dalla sua morte, come ha sottolineato il parroco nell'omelia funebre.

"Sorriso, dolcezza, gentilezza, attenzione verso i residenti e i colleghi sono le tue caratteristiche, che rimarranno sempre con noi. Ciao Morena, rimarrai per sempre nei nostri cuori. Grazie di aver condiviso con noi un pezzo del tuo cammino", si legge sulla pagina Facebook della Fondazione Sospiro. Proprio nella cappella della struttura, domenica mattina, sarà celebrata una messa in suffragio dell'educatrice da tutti ricordata per la disponibilità e la gentilezza.

La salma della 45enne è stata trasferita al cimitero di Pontevico, suo paese d’origine: è lì che riposa, insieme alla mamma . "Una mamma dolcissima, una donna sempre pronta ad aiutare gli altri", così Morena Superti viene descritta nel paese della Bassa Bresciana: tutta la comunità in queste terribili ore si è stretta attorno al marito e alla loro bambina.