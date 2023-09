Cerca di sedare una rissa, viene picchiato e preso a morsi

Voleva riportare la calma e dividere i tre uomini che se le stavano dando di santa ragione in mezzo alla strada. Ma il suo intervento non è stato risolutivo, anzi, per lui è finita malissimo: preso a botte e pure a morsi dai tre contendenti, è finito in ospedale.

È quanto accaduto a un 36enne nella notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre: mentre rincasava dalla festa dell’Uva di Monzambano (Mn) si è imbattuto in una rissa scoppiata in via Umberto primo. Tre uomini di origine straniera stavano discutendo animatamente passando in un batter di ciglia dalle parole grosse alle botte. Ed è allora che il 36enne ha deciso di non tirare dritto e andare per la sua strada ma di intervenire, munito di buone intenzioni, per placare gli animi ed evitare conseguenze peggiori. Ma i tre che si stavano azzuffando, sotto gli occhi dei passanti, non hanno reagito bene, anzi si sarebbero scagliati contro il malcapitato: rifilandogli botte e anche morsi.

Inevitabile a quel punto la chiamata al numero unico per le emergenze che ha inviato sul posto i carabinieri e un’ambulanza. Il 36enne è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Castiglione delle Stiviere per essere medicato, mentre i militari hanno raccolto le testimonianze e avviato le indagini del caso.