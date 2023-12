Corruzione e soldi per agevolare i fornitori: arrestato vigile del fuoco

Un vigile del fuoco in servizio presso il comando provinciale di Monza è stato arrestato per corruzione, insieme a un imprenditore bresciano, titolare di un’azienda specializzata nelle riparazioni dei camion e dei veicoli dei pompieri: per entrambi si sono aperte le porte del carcere. Ai domiciliari è invece finita la moglie del vigile del fuoco e un imprenditore brianzolo. Gli arresti sono stati eseguiti nella giornata di martedì 5 dicembre nelle province di Monza Brianza e di Brescia, proprio all'indomani della giornata in cui ricorrono le celebrazioni per Santa Barbara, patrona dei pompieri.

Sono accusati, a vario titolo, di induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d’ufficio, frode nelle pubbliche forniture, riciclaggio, truffa. Tutte ipotesi di reato commesse dal luglio 2021 al marzo 2023.

Mazzette per garantirsi le forniture

Nel mirino degli inquirenti, come detto, è finito anche il titolare di un’officina bresciana. L'uomo, secondo l'accusa, si occupava di mantenere i rapporti con il pubblico ufficiale: per garantirsi i contratti relativi alla manutenzione alle forniture per i vigili del fuco dava ‘mazzette’ (denaro, ma pure buoni benzina ed atri regali). Sono diversi gli episodi di corruzione o di indebita appropriazione contestati: agli atti ce ne sarebbero almeno una decina.

Insieme allo scambio di denaro oggetto dell'indagine, i favori per agevolare il fornitore si sarebbero concretizzati anche nella dichiarazione di interventi di manutenzione in realtà mai effettuati. Cospicua l'entità del denaro che il vigile del fuoco indagato avrebbe ricevuto per favorire l'assegnazione di interventi all'officina bresciana nell'arco di quasi due anni. Soldi che sarebbero stati in parte utilizzati - e qui gli inquirenti contestano la complicità della moglie - per interventi di ristrutturazione nell'abitazione della coppia e per alcuni interventi presso una cascina che non risulta formalmente intestata ai due, ma dove erano stati avviati alcuni lavori.

"Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso”

In merito al provvedimento cautelare che ha coinvolto un dipendente del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, MonzaToday ha contattato il comandante provinciale Vito Cristino. "Attendiamo che la giustizia faccia il suo corso e gli esiti degli sviluppi dell'indagine" ha spiegato Cristino. "Si tratta di accuse rivolte a un solo soggetto che risulta l'unica persona in servizio presso il comando coinvolta" ha aggiunto. "Noi continuiamo con il nostro lavoro quotidiano al servizio dei cittadini".

Il vigile del fuoco accusato di corruzione (ora in carcere) già da tempo era stato spostato rispetto all'incarico che rivestiva e non si occupava più direttamente di soccorso o forniture, ma di formazione Da diversi mesi non era più in servizio: non era rientrato dopo una convalescenza post-operatoria.

Fonte: Monzatoday.it