Se ne va in giro con 2 kg di droga e coltello: arrestato macellaio di paese

Follia in paese: macellaio armato di mannaia in fuga a piedi con una borsina piena di hashish, in tutto due chili di droga già suddivisa in panetti. E' successo domenica a Montirone: il protagonista dell'episodio è un 52enne bresciano già noto alle forze dell'ordine, che di mestiere appunto fa il macellaio e con sé aveva un coltello da lavoro.

L'allarme dei passanti

Lo scrive il Giornale di Brescia. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti, allertati per quello che stava succedendo: un uomo a piedi con un grosso coltello in mano e un sacchetto di cellophane sotto braccio. In pochi minuti sono arrivati i carabinieri: alla vista dei militari il 52enne ha provato a implementare la sua fuga saltando in sella a una bicicletta.

Niente da fare: nonostante le furiose pedalate e l'ultimo tentativo di scappare in mezzo alla campagna, l'uomo è stato preso e arrestato. Solo poco prima aveva cercato di liberarsi sia della droga che della sua arma, subito recuperate dai carabinieri di San Zeno. E' accusato di spaccio e porto abusivo d'arma: l'arresto è stato convalidato e lui trasferito nel carcere di Canton Mombello a Brescia.