Boato nella notte: hanno fatto saltare il bancomat con l’esplosivo

Un violento boato nel cuore della notte, residenti svegliati di soprassalto e spaventati dal fragore. Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 febbraio, una forte esplosione è stata udita nel cuore di Montirone. La causa? Una ‘bomba’ piazzata da un commando allo sportello bancomat della filiale Bcc Agrobresciano di via Palazzo.



Volti travisati, i malviventi sono entrati in azione verso le 3: hanno piazzato l’esplosivo nella bocchetta dello sportello, facendolo saltare, poi hanno arraffato la cassetta dei contanti presenti. Il bottino è ancora da quantificare, ma si parla di migliaia di euro.



Dopo l’allarme, lanciato dai residenti, sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Brescia, che stanno indagando sull’accaduto. L’ipotesi più probabile è che l’assalto sia opera di una banda specializzata: si tratterebbe di 4 malviventi, poi fuggiti a bordo di un’auto non ancora identificata in direzione della Bassa.

Informazioni utili potrebbero arrivare dalle telecamere del paese e da quelle di sorveglianza della filiale che non sono state oscurate dai banditi: i filmati sono al vaglio dei militari. I danni sono ingenti, la filiale è rimasta chiusa.