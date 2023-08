Ubriaco fradicio nell’ora dell’aperitivo: uomo finisce in ospedale

Un uomo di 44 anni è stato portato in ospedale, a seguito di un malore accusato per il troppo alcol ingurgitato nel corso della mattinata di oggi, lunedì 21 agosto.

Il fatto è successo in via Badazzole a Montichiari, in prossimità del supermercato Rossetto. Scattata la richiesta d'intervento al 112, in zona è stata inviata in codice giallo un’ambulanza del Soccorso Pubblico Calcinato.

Arrivati sul posto, gli uomini dell’équipe medica hanno trovato il 44enne che, a causa di una grave intossicazione etilica, non riusciva a reggersi in piedi. Caricato sulla barella e poi sull’ambulanza, è stato condotto nel vicino nosocomio per ricevere le cure del caso.