Trasporto eccezionale perde carico da decine di tonnellate: traffico nel caos

Verso le 8 di stamattina, lungo via Madonnina a Montichiari, un trasporto eccezionale ha perso parte del carico all'altezza di un sottopassaggio in direzione Carpenedolo: si tratta di enormi prefabbricati in cemento armato, pesanti diverse tonnellate. Per fortuna, in quegli istanti non passava nessun altro veicolo.

Per gestire la situazione sono sopraggiunti gli uomini della polizia locale, allertati da decine di chiamate da parte di automobilisti comprensibilmente preoccupati. Per rimuove il carico è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di un'autogru. Il traffico è rimasto bloccato per ore.