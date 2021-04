Per motivi sentimentali spara al rivale: trovata la pistola, fermato un uomo

Due giovani che stavano camminando per strada sono stati raggiunti da due coetanei in bicicletta. Uno di questi ha impugnato una pistola a tamburo ed ha fatto fuoco, colpendo alla spalla il "rivale". Mentre il 31enne ferito, Manuel Poffa, residente a Chiarini, è stato trasferito al Civile di Brescia, dove è stato sottoposto a un'operazione chirurgica per l'asportazione del proiettile conficcato nella spalla, i carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda hanno prima rinvenuto l'arma che ha sparato, poi fermato l'uomo che ha fatto fuoco.

I fatti. Venerdì sera nella frazione Chiarini di Montichiari due giovani in bicicletta hanno raggiunto Manuel Poffa e un suo amico - che stavano camminando in via Santa Scolastica - e uno dei due ha fatto fuoco. Nella fuga concitata, l'assalitore ha gettato via la pistola (a tamburo), che nella giornata di ieri è stata trovata dai carabinieri. Nel frattempo la vittima si è trascinata per chiedere aiuto, ed è stata soccorsa da alcuni cittadini prima dell'arrivo dell'ambulanza.

A meno di 24 ore dai fatti, i militari sono risaliti all'identità dell'assalitore. Portato in Stazione, è stato interrogato a lungo, ed ora rischia l'accusa di tentato omicidio. I carabinieri attendono di ascoltare anche Manuel Poffa, le cui condizioni non destano preoccupazioni.