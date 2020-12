Passa col rosso e mette il video su Instagram: gli agenti 'apprezzano'

Non è servita nessuna indagine particolare, l'autore del gesto si è auto-denunciato sui social, e la Polizia locale ha potuto facilmente individuarlo. Succede nella Bassa, a Vighizzolo, frazione di Montichiari.

Il protagonista della vicenda, riportata dal quotidiano Bresciaoggi, è un trentenne residente a Rezzato. Mentre si trovava a Vighizzolo, guidava - alla velocità di 90 chilometri orari - lungo una strada stretta riprendendo il percorso con lo smartphone. Nei pressi di un incrocio regolato da semaforo, non ha minimamente considerato il "rosso", oltrepassandolo.

Fortunatamente in quel momento non c'erano altri veicoli in transito, e il gesto sconsiderato non ha provocato incidenti. Poco dopo, il video è finito su Instagram. Nonostante la trasgressione non abbia avuto conseguenze, gli agenti hanno individuato il trentenne.