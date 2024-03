Botte da orbi fuori da scuola: ragazzini si prendono a calci e pugni

La chiamata (allarmante) al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 20.30 di martedì 19 marzo: un cittadino chiedeva l'intervento di un'ambulanza per un ragazzo rimasto a terra, sanguinante, al termine di una rissa.

E la macchina dei soccorsi si è mossa rapida, raggiungendo in pochi istanti via Avis a Montichiari: all'arrivo dei volontari del 118 - e della pattuglia dei carabinieri - non c'era però nessuno ferito da soccorrere. Il giovane rimasto a terra dopo il pestaggio, avvenuto davanti al cancello della scuola elementare della cittadina della Bassa, si sarebbe rimesso in piedi da solo e avrebbe anche lui preso parte al fuggi fuggi generale.

Nessun ferito, ma pure nessun testimone che possa riferire ai militari l'identità di chi ha preso parte alla rissa. Di fatto, le indagini sono ferme al racconto di chi ha assistito agli istanti finali del pestaggio – in cui sono 'volati' calci e pugni – e ha poi dato l'allarme chiamando il 112.