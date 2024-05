Furibonda rissa alle giostre del paese, ragazzino in ospedale con il naso fratturato

Un ragazzino in ospedale. Picchiato brutalmente, ha riportato la frattura scomposta del setto nasale. E ben dieci pattuglie dei carabinieri intervenute per sedare lo scontro ed evitare conseguenze drammatiche. È il bilancio della rissa scoppiata nella serata di ieri, sabato 4 maggio, al lunapark allestito in zona City a Montichiari, in occasione della fiera patronale di San Pancrazio.

Un episodio ancora tutto da chiarire, sul quale indagano i carabinieri di Desenzano, che ha allarmato (e non poco) i residenti del paese della Bassa. Stando alle prime ricostruzioni, due compagnie di ragazzini - provenienti da Calcinato e Montichiari - si sarebbero affrontate a suon di calci e pugni, per ragioni che restano ancora da capire.

Il sindaco: "Non credevo ai miei occhi"

Una scena di una violenza inaudita, tanto che anche il sindaco della cittadina della Bassa è corso al luna park per capire cosa stesse accadendo: "Sono intervenuto anch'io e non credevo ai miei occhi”, scrive sui social Marco Togni. Non si esclude che si sia trattato di un regolamento di conti tra gruppi di giovanissimi residenti i paesi diversi e orchestrato nei giorni precedenti: "La cosa pare (ripeto pare) fosse stata organizzata via chat, tant'è che qualcuno ha pure detto al personale dei bar di preparare tanto ghiaccio, perché qualcuno si sarebbe fatto male”, prosegue su Facebook il sindaco, che si è poi recato al pronto soccorso per sincerarsi delle condizioni del giovane ferito: "Ho parlato con i genitori del ragazzo, che non c'entra assolutamente nulla: è stato preso nella folla e poteva capitare a chiunque altro. Purtroppo ha riportato la frattura scomposta del setto nasale".

Si valuta la chiusura del luna park

Come detto, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Nel frattempo il sindaco starebbe anche pensando di chiudere anticipatamente il lunapark: “valuterò con le forze dell'ordine l'accaduto e nel caso non mi farò alcun riguardo a chiedere alle giostre di andare via. Loro non c'entrano nulla e non hanno colpa, ma sono un punto attrattivo per i ragazzi”, fa sapere ancora Marco Togni.