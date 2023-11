Dopo oltre 60 anni di attività, storica bottega di paese chiude per sempre

Si sono abbassate per sempre le serrande di un negozio storico di Montichiari. La storia de “Il pinzimonio” è ormai giunta al capolinea: dopo 64 anni di attività, il punto vendita di frutta e verdura, situato nel cuore del paese della Bassa, ha chiuso definitivamente nei giorni scorsi.

Una decisione sofferta per Graziano Pantaleoni che, dalla metà degli '80, insieme alla moglie Luisa gestisce la bottega di via Zocchi. Ad aprire il negozio di frutta e verdura, nel 1959, fu Paolino Pasini, padre di Luisa.

Un'attività tra le più longeve del paese, premiata anche con il riconoscimento ufficiale di Negozio Storico, conferito dall’amministrazione comunale nel 2019. E un vero e proprio punto di riferimento per generazioni, soprattutto per gli anziani: ha resistito all'avvento dei centri commerciali, alla crisi economica, alla pandemia. Qualche giorno fa per Graziano e Luisa è arrivato il momento forse più difficile: quello di abbassare per sempre la serranda e dire addio ai tanti, tantissimi affezionati clienti.

Una bottega che per la coppia è stata una seconda casa e per il quartiere molto più di un posto dove acquistare frutta e verdura fresca, trasformandosi spesso in un luogo di aggregazione. Il loro negozio scomparirà e con lui anche i tempi dove si entrava nelle botteghe anche solo per scambiare due parole.