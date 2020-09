Caos al supermecato: cerca di uscire senza pagare, poi pugni e spintoni al vigilante

Giovedì pomeriggio la Polizia Locale di Montichiari ha arrestato, per rapina e lesioni, un 22enne nigeriano richiedente asilo, con alle spalle diversi precedenti di polizia e già finito in manette in altre occasioni.

All'interno del supermercato Penny Market di Montichiari, il ragazzo ha cercato di rubare diversa merce (alimenti e bevande), ma nel momento in cui ha provato a uscire (senza pagare) è stato fermato da un addetto alla vigilanza.

Per ritagliarsi una via d'uscita, il giovane non ha esitato ad aggredire la guardia privata: lo ha colpito con un pugno al volto e poi lo ha spinto con forza contro la vetrata d'ingresso. Tutto sotto gli occhi di decine di clienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per fermarlo il vigilante ha dovuto ricorrere allo spray al peperoncino. È quindi scattato l'allarme al 112 e sul posto sono arrivati gli agenti della locale, che hanno arrestato il 22enne. Il giudice ha convalidato l’arresto, ma niente carcere: è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora a Montichiari.