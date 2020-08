Spaccata al negozio di ottica: rubati centinaia di occhiali, colpo da 20.000 euro

Colpo grosso, purtroppo riuscito, al negozio Nuova Ottica in Via Monsignor Moreni a Montichiari: un commando di quattro rapinatori ha sfondato saracinesca e vetrina utilizzando un furgone, ha fatto razzia di occhiali di marca – a centinaia: si stima un furto da quasi 20mila euro – per poi fuggire nella notte, senza lasciare altre tracce. Almeno per ora.

Sull'accaduto infatti stanno già indagando i carabinieri, che hanno raggiunto il luogo della spaccata a pochi minuti dalla fuga dei banditi. Tutto sarebbe successo intorno alle 3, nella notte tra martedì e mercoledì: al vaglio degli investigatori anche le immagini di videosorveglianza delle telecamere presenti in negozio e sulla strada.

Saracinesca e vetrina sfondate in retromarcia

Il frastuono di vetrina e saracinesca sfondata ha inevitabilmente spaventato numerosi residenti, che hanno allertato il 112 contestualmente all'allarme che suonava. Sono ancora tutti da calcolare anche i danni al negozio, ma non si esclude che possano servire diverse migliaia di euro per rimettere tutto a posto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalle prime indiscrezioni pare che i banditi fossero almeno tre, forse un quarto a fare da palo: tutti con il volto coperto da un passamontagna. Hanno sfondato gli accessi entrando in retromarcia a gran velocità: il mezzo utilizzato, come detto un furgone, era senza targa e non si esclude che fosse stato rubato da poco.