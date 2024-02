Tragedia di San Valentino: uomo si toglie la vita in casa

Un dramma immenso, che sconvolge l'intero paese: un uomo di 49 anni è stato trovato morto suicida nella sua abitazione di Novagli di Montichiari. La tragica scoperta nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 14 febbraio, dopo l'allarme lanciato dai parenti.



All'arrivo dei soccorsi, per il 49enne non c'era purtroppo più nulla da fare: il suo cuore aveva già cessato di battere. I carabinieri, intervenuti per gli accertamenti di rito, non nutrono alcun dubbio sulle cause del decesso: l'uomo si sarebbe deliberatamente tolto la vita, per cause che restano da chiarire.