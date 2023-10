Ladri scatenati: irrompono nelle case con i proprietari all'interno

Banda di ladri in azione, nella serata di giovedì 26 ottobre, a Montichiari. Nel mirino dei malviventi sarebbe finita, in particolare, la frazione di Novagli. Le segnalazioni delle incursioni nelle abitazioni della zona si sono susseguite sulle pagine social del paese, create - appunto - per avvertire la cittadinanza dei furti. Pare che ad entrare in azione sia stata una banda composta da due ladri: non si sarebbero nemmeno curati di controllare che le abitazioni fossero vuote prima di fare irruzione.

Come è successo in una casa situata a Novagli Sera, verso le 19.30: due malintenzionati si sarebbero intrufolati all’interno dopo avere forzato una finestra, mentre i proprietari erano seduti attorno al tavolo per la cena. Nessun faccia a faccia, per fortuna: i due sarebbero scappati a gambe levate nell’udire le voci dei padroni di casa. Poi la fuga, a quanto pare, a bordo di una station wagon di colore nero.

La stessa auto sarebbe stata avvistata in altre zone della frazione e altri furti sarebbero stati tentati nelle ore successive: i ladri si sarebbero intrufolati in altre abitazioni, nonostante la presenza dei proprietari all’interno.