Non risponde al telefono e al campanello: uomo trovato morto in casa

Montichiari. Sono stati i vicini di casa a dare l'allarme: un uomo di 80 anni, residente in una palazzina di via Zocchi Alberti, non rispondeva al campanello e nemmeno al telefono, ma – essendo molto abitudinario nei suoi spostamenti quotidiani - i vicini si sono allarmati e hanno allertato i carabinieri.

Insieme ai militari è sopraggiunta anche una squadra dei vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere. Entrati nell'appartamento, la tragica scoperta del corpo dell'anziano signore, ormai privo di vita.



Nessun dubbio su quanto avvenuto: un decesso dovuto a un improvviso malore. Da circa una settimana soffriva di dolori al petto, hanno fatto sapere i vicini, ma nessuno immaginava fosse qualcosa di grave.