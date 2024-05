A passeggio in centro con la moglie, la picchia brutalmente: arrestato

Sotto lo sguardo attonito di tanti passanti, ha iniziato a picchiare violentemente la moglie, e non si è fermato fino all'arrivo della Polizia locale. È successo a Montichiari, in pieno centro, in pieno giorno, nel pomeriggio di ieri. A finire in manette è stato un 43enne.

Stando a quanto emerso, la notizia è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi, il 43enne sarebbe uscito da poco dal carcere. Nel pomeriggio di ieri stava passeggiando con la moglie in centro quando all'improvviso, senza preoccuparsi dello sguardo dei passanti, l'uomo ha iniziato a picchiare la donna. Uno dei testimoni ha chiamato immediatamente il 112. Solo all'arrivo degli agenti della Polizia locale cittadina il 43enne ha smesso di picchiare la moglie.

Per l'uomo è scattata la procedura del codice rosso, che in caso di flagranza di reato prevede l'arresto immediato. Nei prossimi giorni sarà sentita la donna, per verificare se l'episodio è un caso isolato o se ci sono state altre violenze domestiche. Nell'attesa, l'uomo ora si trova in carcere in vista dell'udienza di convalida della misura cautelare.