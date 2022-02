Cede il martinetto, viene travolto dal trattore: agricoltore muore sul colpo

Sabato pomeriggio sono stati celebrati in duomo a Montichiari i funerali di Mario Bellini, l'agricoltore di 74 anni deceduto dopo essere stato travolto da due mezzi agricoli, all'interno della sua proprietà di via Cavour.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri di Desenzano, pare che il 74enne – verso le 18.45 di giovedì – stesse utilizzando un apposito martinetto per sganciare l'aratro dal trattore.



Per cause ancora da accertare, l'attrezzo avrebbe improvvisamente ceduto e l'agricoltore è stato colpito dai pesanti mezzi. Inutile ogni tentativo di soccorso: è morto sul colpo.