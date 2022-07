Aveva in casa una serra di marijuana (e 8 kg di droga): giovane pusher in manette

Aveva allestito la sua serra (illegale) un po' dappertutto in casa, dalla cantina al soggiorno: da tempo era tenuto d'occhio dagli agenti della Polizia Locale guidati dal comandante Cristian Leali, che avevano notato uno strano viavai dalla sua abitazione, in Via San Bernardino a Ro di Montichiari. Il blitz di mercoledì mattina ha confermato i sospetti.

Sequestrati più di 8 chili di droga

Gli agenti intervenuti hanno intercettato e sequestrato ben 96 piante di marijuana, da cui sarebbero stati ricavati fino a 8 chili di stupefacenti: sotto sequestro anche un altro chilo e 200 grammi di "erba" già confezionata e pronta alla vendita. Rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 100mila euro.

Inevitabili le manette per il giovane pusher classe 1984 e già noto alle forze dell'ordine per reati sempre relativi allo spaccio di stupefacenti: il 38enne è stato già trasferito in carcere a Brescia, dove resta in attesa di giudizio. L'indagine è stata coordinata dalla pm Claudia Passalacqua.