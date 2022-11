Malore alla guida mentre percorre la Provinciale: giovane uomo soccorso dall'eliambulanza

Ha accusato un malore mentre era al volante di un camper: momenti di apprensione per un uomo soccorso dai sanitari del 118 e poi trasportato in eliambulanza in ospedale. È accaduto nel pomeriggio di ieri, sabato 19 novembre, lungo la provinciale 236 in località Boschetti di Montichiari.



Da quanto si apprende tutto è accaduto mentre l’uomo, un 44enne, si trovava al volante di un camper: all’improvviso, all'altezza dello svincolo per il Centro Fiera, ha accusato un grave malore. Sarebbe riuscito ad accostare, poi è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze.



L'allarme al 112 è stato lanciato verso le 14: in pochi minuti sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni del 44enne sono apparse gravi e si è reso necessario anche l’intervento dell’eliambulanza che ha poi trasportato l'uomo all’ospedale Civile di Brescia: è stato ricoverato in codice rosso.