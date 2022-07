Si sente male in azienda, operaio portato in ospedale con l'ambulanza

Attimi di paura si sono vissuti, martedì mattina, all'interno della Brist Axle di via Arturo Mercanti a Montichiari. Verso le 10.15, un operaio dipendente della ditta, che produce ricambi per auto, ha accusato un malore improvviso.

I colleghi hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze: sul posto sono state inviate un'ambulanza e un'automedica. Il lavoratore - un 42enne - è stato preso in cura dell'equipe medica e trasportato d'urgenza al Civile di Brescia. Le sue condizioni sarebbero critiche: è stato ricoverato in codice rosso.