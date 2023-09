Cade dal camion, batte la testa e perde i sensi: operaio in ospedale

Infortunio sul lavoro, nella mattinata di ieri (mercoledì 13 settembre), in un’azienda agricola di via Brescia a Montichiari. Un operaio di 55 anni avrebbe perso i sensi a seguito di una brutta caduta dal cassone di un camion.



L’allarme è scattato poco dopo le 11 e sul posto sono sopraggiunte un’ambulanza e un’automedica a sirene spiegate: all’arrivo dei sanitari del 118, per fortuna, le condizioni del lavoratore sono apparse meno gravi di quanto temuto in un primo momento.

L’uomo avrebbe ripreso conoscenza dopo pochi istanti: è stato trasferito alla clinica Poliambulanza di Brescia per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Il ricovero nel nosocomio cittadino è avvenuto in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero quindi critiche.

Come da prassi, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri di Desenzano e tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro di Ats: a loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica e il rispetto delle normative vigenti.