Pauroso incendio in azienda: bruciati due capannoni, danni incalcolabili

Notte da incubo in azienda: bruciati due capannoni e danni per centinaia di migliaia di euro. E' questo il primo bilancio (ovviamente provvisorio) dell'incendio divampato mercoledì sera alla Vibatex di Montichiari, in Via Sigalina a Mattina tra Ro e Vighizzolo. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 20: l'azienda, specializzata nel tessile e nella lavorazione dei tessuti, è stata rapidamente avvolta dalle fiamme.

Una notte intera per domare le fiamme

Ci è voluta una notte intera per domare il rogo, ma gli accertamenti sono in corso ancora dall'alba. Sul posto ben otto squadre dei Vigili del Fuoco, arrivati da Brescia, Chiari, Desenzano, Salò e Castiglione, con il supporto di autobotte e autoscala. In serata sono state inviate anche due ambulanze (di Croce Rossa e Croce Bianca) ma non è chiaro se risultino feriti. Presenti anche i carabinieri, per i rilievi.

Accertamenti in corso sull'accaduto

Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono al lavoro anche per ricostruire le origini del terribile incendio, cioè da cosa sarebbe stato scatenato. Gli accertamenti sono in corso. Anche stavolta, comunque, si sarebbe evitato il peggio: il pronto intervento ha permesso di circoscrivere l'area interessata dall'incendio. In particolare, come detto, sarebbero stati coinvolti due interi capannoni: pesantissimi i danni.