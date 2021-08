Fattoria in fiamme, bruciate tonnellate di fieno: salvi tutti gli animali

Come riferito dagli stessi Vigili del Fuoco, le fiamme sono divampate poco prima delle 13: l'allarme è stato lanciato da un'azienda agricola di Montichiari, in Via Casarole ai confini con Castiglione delle Stiviere. Ci sono volute diverse ore per domare le fiamme, quasi fino a sera: sul posto le squadre dei comandi provinciali di Brescia e Mantova, con il supporto di due autobotti.

Non è chiaro cosa possa aver scatenato l'incendio: di certo parliamo di tonnellate di rotoballe di fieno secco e temperature bollenti. Sarebbe bastato davvero pochissimo per far scattare la scintilla. Ingenti i danni alla fattoria, soprattutto nel fienile e nelle vicine stalle: la buona notizia è che tutti gli animali presenti sono stati messi in salvo, messi in sicurezza sia dai proprietari che dai pompieri.