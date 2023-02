Ragazza intrappolata nella casa in fiamme: poliziotto le salva la vita

Salvata dalle fiamme da un poliziotto fuori servizio. È accaduto a una ragazza di circa 30 anni nella serata di mercoledì: l'appartamento dove vive era invaso dal fumo, mentre il rogo avanzava in cucina. Lei, stordita e spaventata, era rannicchiata sul pavimento della camera da letto. Intrappolata tra le quattro mura della sua abitazione di via Lazzaretto a Montichiari, senza riuscire ad arrivare al telefono per chiedere aiuto. A far scattare l'allarme è stata un'anziana vicina di casa: è uscita sul pianerottolo e ha chiesto aiuto.

Le sue grida hanno attirato l'attenzione di Giovanni Comini, poliziotto del commissariato di Desenzano, che casualmente si trovava in un appartamento dello stabile: doveva cenare con alcuni amici, ma non avrebbe nemmeno avuto il tempo di mettersi a tavola. Udite le disperate richieste d'aiuto è infatti intervenuto con rapidità: dopo avere trovato una finestra dalla quale poter raggiungere l'appartamento invaso da un denso fumo nero, è entrato all'interno. Facendosi strada con la torcia dello smartphone, ha raggiunto la giovane donna che era rannicchiata in un angolo: l'ha presa in braccio e poi portata all'esterno. Non solo: Comini è poi rientrato nell'abitazione per arginare le fiamme che erano divampate dal microonde, usando indumenti e coperte bagnati, evitando così che il rogo si estendesse al resto dello stabile.