Incendio in cascina, devastata dalle fiamme: famiglia resta senza casa

Incendio in cascina, una famiglia (per ora) senza casa: è successo nella notte tra domenica e lunedì a Montichiari. Le fiamme sono divampate intorno alle 23, in uno stabile della frazione di Novagli: l'incendio si sarebbe scatenato a partire da un magazzino dov'era accatastata della legna e altro materiale.

Una famiglia fuori casa

Il rogo in pochi minuti è dilagato raggiungendo il vicino casolare, oggi ad uso residenziale con quattro appartamenti: le fiamme si sono propagate fino al tetto. In via precauzionale una famiglia è stata evacuata: la buona notizia è che i danni sarebbero tutto sommato limitati e, soprattutto, non si sarebbero registrati i feriti.

Le operazioni di bonifica proseguono anche nella mattinata di lunedì. Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha inviato in zona ben 6 squadre, arrivate da Brescia, Desenzano, Castiglione, Orzinuovi e Verolanuova, con il supporto di autobotti e autoscala. Sul posto anche un'ambulanza e i carabinieri di Montichiari.