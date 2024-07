Rogo divampa nel garage: fiamme e paura nella notte

Verso le 2.30 di domenica 7 luglio, tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute a Montichiari per un vasto incendio divampato nel garage di un’abitazione.

Fiamme alte e paura ma, fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati. Il tempestivo intervento dei pompieri ha infatti evitato che l’incendio si propagasse al resto della casa. Le operazioni di spegnimento sono state lunghe e complesse, fanno sapere dal comando provinciale dei vigili del fuoco di via Scuole, e il lavoro non è ancora finito.

L’intervento è ancora in corso, per consentire la bonifica della zona interessata: in azione anche gli uomini e i mezzi del nucleo Gos, il gruppo operativo speciale per il movimento terra. Restano ancora da chiarire le cause dell'incendio.