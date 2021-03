Auto in fiamme, paura al supermercato: la proprietaria sta male e sviene

Pomeriggio complicato in Viale Europa a Montichiari: una vecchia Mercedes ha preso fuoco nel parcheggio di fronte al Penny Market

Auto in fiamme nel parcheggio del supermercato: per fortuna nessun ferito grave. Ma la proprietaria, alla vista di quanto stava accadendo, si è sentita male. E' successo sabato pomeriggio in Viale Europa a Montichiari, nell'area di sosta di fronte al Penny Market e altre attività commerciali. L'allarme è stato lanciato poco prima delle 14.

Probabilmente per auto-combustione, una vecchia Mercedes ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta. I Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente, hanno domato le fiamme e impedito che l'incendio potesse propagarsi oltre. Tra lockdown e prefestivo, il parcheggio era mezzo vuoto.

La proprietaria del mezzo, 66 anni, come detto si è sentita male quando ha visto la sua auto in fiamme. Un piccolo mancamento dovuto alla paura e allo spavento: è stata medicata sul posto da un'ambulanza della Croce Bianca, senza nemmeno bisogno di essere accompagnata in ospedale.