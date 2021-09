Sbalzata dall'auto, batte la testa con violenza: Giovanna muore a soli 42 anni

Una notizia che mai avremmo voluto scrivere. Non ce l’ha fatta Giovanna Compagnoni, la donna che – domenica 19 settembre – era rimasta coinvolta in un brutto incidente nel piazzale interno del Centro Fiera di Montichiari.

Giovanna, 42 anni, era residente a Calcinato dove viveva con il compagno. Appassionata di rally ed esperta di auto storiche degli anni ‘70, Giovanna era socia dell’Historic Racing Club Fascia d’Oro, club federato Asi, dove svolgeva anche il ruolo di commissario tecnico.

Giovanna è morta in ospedale a seguito della caduta da un’auto d’epoca Ford T del 1910, al termine della rievocazione storica dei cento anni del circuito internazionale Brescia-Montichiari.

Lascia nel dolore il compagno Rolando e i due genitori: "Il Consiglio direttivo e la presidenza di HRC Fascia d'oro esprimono il proprio cordoglio e il dolore per la scomparsa di Giovanna Compagnoni, 40enne appassionata di motori, rally e auto storiche, che è venuta a mancare, a seguito della caduta da un'auto, avvenuta dopo il termine della sfilata di questa mattina (domenica, ndr). Giovanna aveva chiesto a un collezionista di salire sulla sua vettura storica per percorrere un breve tratto del piazzale privato del Centro Fiera – si legge in un comunicato della HRC –. Poco dopo la partenza, ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra, picchiando il capo. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, ma in serata, nonostante le immediate cure prestate, Giovanna si è spenta presso la Poliambulanza di Brescia. La donna era considerata un'esperta, molto nota nel mondo dei navigatori dei rally. Al compagno Rolando e ai genitori porgiamo le più sentite condoglianze. Si uniscono al cordoglio anche l'Amministrazione comunale di Montichiari e lo staff di ASI, organizzatori dell'evento."