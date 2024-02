Ladri in paese durante la notte: furto nella farmacia comunale

A nemmeno 24 ore dal furto avvenuto presso la farmacia di via XX Settembre a Carpenedolo, stavolta i ladri sono entrati in azione nella farmacia comunale Montichiari 1 di via Monsignor Moreni.

Poco dopo l'una della notte tra venerdì e sabato, due individui con il volto travisato dal passamontagna hanno forzato la porta principale e rubato alcune centinaia di euro dal fondo cassa. L'attivazione dell'allarme ha portato sul posto il titolare e una pattuglia dei carabinieri, ma dei malviventi non c'era più nessuna traccia. Sarà ora compito dei militari di Montichiari condurre le indagini, avvalendosi anche del sistema di videosorveglianza.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco del paese, Marco Togni: "Dei malviventi sono entrati nella farmacia comunale forzando la porta principale. Essendo già intervenuto il serramentista, è stato possibile riaprirla subito". Ancora da quantificare con esattezza i danni subiti dall'immobile.