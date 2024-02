Esce di casa al mattino e si ritrova l'auto senza le ruote

Ha lasciato la sua auto in sosta lungo via Bonoris, nel centro di Montichiari, ed è tornato a casa: non poteva certo immaginare la brutta sorpresa che si sarebbe trovato la mattina seguente. I ladri, entrati in azione in piena notte, hanno depredato gli pneumatici della macchina. Non tutti però: probabilmente disturbati dal passaggio di qualche veicolo, i malviventi sono fuggiti dopo aver prelevato 2 delle 4 ruote.

L’amara scoperta del proprietario, nella mattinata di lunedì 5 febbraio: l 'auto era ancora sorretta dal cric, lasciato dai malviventi scappati- in fretta e furia - con due pneumatici senza che nessuno si accorgesse di nulla.

L’episodio, oltre che ai carabinieri, è stato denunciato sui social, scatenando rabbia e indignazione. Anche perché non sarebbe la prima volta che si registrano furti o danni alle auto posteggiate. “Circa un mese fa hanno rubato gli pneumatici anche alla mia auto, che era posteggiata in viale Guglielmo Marconi”, si legge tra le decine di commenti al post.

La cittadina della Bassa era già finita nel mirino di ladri specializzati nei furti di parti di auto nell'estate del 2022: decine gli episodi e le auto, quasi sempre di lusso, depredate di fanali, paraurti e pure dei volanti.