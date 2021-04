Tutta la strada in balia dei ladri: svaligiati due negozi e due case

I ladri perfino in camera da letto: brusco risveglio per i proprietari di una cascina in località Sant'Antonio a Montichiari. Come scrive il Giornale di Brescia, nella notte tra martedì e mercoledì sarebbero stati visitati da una banda di malviventi: i banditi, come detto, sono arrivati in camera da letto, hanno svuotato il portafoglio del padrone di casa (circa 250 euro) e hanno svuotato i cassetti, rubando anche oro e gioielli.

Ladri in casa, in negozio e in cantina

Tutto questo mentre i proprietari dormivano, a pochi centimetri di distanza. Per questo non si può escludere siano stati in qualche modo storditi o narcotizzati: lo stesso motivo per cui anche il cane non avrebbe abbaiato. Nella stessa notte i banditi si sono dati da fare anche in un'altra abitazione, tra l'altro già visitata qualche giorno prima, ma sono fuggiti dopo le urla della padrona di casa.

Colpi riusciti a metà anche in due vicine attività commerciali: un laboratorio di pasticceria e una cantina sociale. Nel primo caso i ladri hanno ribaltato tutto e svuotato la cassa, ma al suo interno c'erano solo poche decine di euro; nel secondo hanno forzato il portone ma senza portare via nulla. Sull'accaduto indagano i carabinieri.