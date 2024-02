È allerta massima a Montichiari: nelle ultime settimane la cittadina della Bassa è entrata nel mirino di una banda di ladri. Le segnalazioni delle incursioni nelle abitazioni si susseguono sui social, come pure i filmati delle telecamere di sorveglianza che mostrano i malviventi in azione.

Colpi che sono stati messi a segno appena dopo il calare del buio: due malviventi - forse sempre gli stessi - entrano in azione tra le 18 e le 20, a volte pure quando in casa ci sono i proprietari. Il terzo resta invece in auto a fare ‘da palo'.

Gli ultimi furti tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio in via Giuseppe Guerzoni e nelle zone limitrofe. "Si sono arrampicati e poi hanno sfondato la porta del terrazzo. Una volta entrati, verso le 18.40, hanno agito in soli 16 minuti”, scrive sui social una delle cittadine vittima di furto.

Colpi, come detto, messi a segno a favore di telecamera."In via Bellandi sono già passati due volte in tre settimane", si legge ancora sui social dove corre l’esasperazione. "Non se ne può più di questi episodi”, è l’amaro commento di molti cittadini.

Nessuna escalation, è bene specificarlo: il numero delle denunce di furto ricevute dai carabinieri del paese della Bassa sarebbe in linea con quelle degli anni passati.