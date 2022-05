Addio a Eugenia, mamma e maestra: è stata in cattedra fino all'ultimo

Montichiari in lutto per la prematura scomparsa di Eugenia Pergola, morta a 51 anni stroncata da una grave malattia, contro la quale stava lottando da tempo.

In paese era molto conosciuta: era infatti maestra elementare dell'istituto comprensivo "Levi Montalcini". Nonostante la malattia, non è mai venuta meno alla la sua missione educativa ed è rimasta in classe con i suoi alunni fino a due settimane fa.

Originaria della Puglia, era di casa a Montichiari dal 1993, dove ha insegnato per circa 15 anni. Le esequie saranno celebrate nel duomo alle 15 di oggi, lunedì 23 maggio; la maestra Eugenia lascia nel dolore il marito Pierluigi, i figli Antonio e Chiara con Mattia, i genitori, i fratelli e la sorella.