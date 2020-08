Pusher a domicilio: in pochi mesi 200 episodi di spaccio per 10.000 euro

I carabinieri della stazione di Montichiari, al termine di una prolungata attività d'indagine, hanno arrestato un marocchino di 38 anni (residente a Lonato) accusato di spaccio di sostanze stupefacenti, in questo caso cocaina e hashish. In pochi mesi, da febbraio a luglio, sono state verificate più di 200 cessioni di droga, per un totale di tre etti di stupefacenti e un guadagno presunto di circa 10mila euro.

Mesi di indagini prima dell'arresto

Le indagini hanno preso il via quando venne intercettato un consumatore abituale, che aveva così segnalato ai militari di aver acquistato la droga da un certo Omar: una volta individuato, è stato pedinato per mesi, periodo in cui è stato possibile ricostruire un'importante rete di spaccio. In pratica il pusher riforniva decine e decine di consumatori ad ogni ora, con consegne a domicilio anche durante il periodo del lockdown.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A fronte delle evidenze raccolte e dei numerosi riscontri probatori, per il 38enne erano ormai inevitabili le manette: i carabinieri si sono presentati a casa sua notificandogli l'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Brescia, per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.