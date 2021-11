Beve tutto il pomeriggio e rischia il coma etilico: donna in ospedale

Ha bevuto tutto il pomeriggio, fino a collassare prima di essere ricoverata ai limiti del coma etilico.

Per una 46enne di Montichiari, quello appena trascorso è stato un sabato 'alcolico' finito nel peggiore del modi. Verso le 18.30, la donna non si reggeva più in piedi e i presenti, spaventati dalle sue condizioni, hanno allertato il 118 sopraggiunto sul posto con un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia.

La 46enne è stata trovata in prossimità dei locali di via Cesare Battisti: stava davvero male e i sanitari non hanno esitato a caricarla sull’autolettiga e a trasportarla nel vicino nosocomio. Le sue condizioni non preoccupano, fortunatamente.