Scoperta dal cielo una discarica abusiva: 200 metri cubi di rifiuti pericolosi

Una montagna di rifiuti pericolosi per la salute, l'ambiente e la sicurezza dei cittadini è stata scovata a Montichiari. Tutto grazie all'utilizzo dei droni del progetto regionale Savager che sorvegliano dall'alto le campagne della nostra provincia, da molti considerata la Terra dei Fuochi del Nord Italia.

I filmati registrati degli apparecchi volanti hanno evidenziato la presenza, in un'officina non autorizzata di via Dritta, di 200 metri cubi di scarti meccanici gestiti illecitamente. Stando a quanto scoperto dagli uomini dell'Arpa - l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - e dagli agenti della polizia locale della cittadina della Bassa nell'area venivano smontati alcuni camion: le parti che non potevano essere rivendute venivano nascoste nei rimorchi di alti mezzi pesanti. Il blitz è scattato nella giornata di ieri, mercoledì 5 aprile, e sono scattati i sigilli. I titolari dell'azienda, in attesa degli accertamenti sulle licenze, sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti.

"Stupisce che i responsabili di comportamenti illeciti in campo ambientale, quale quello scoperto, non abbiano sufficiente coscienza del fatto che l’affinamento dell’attività di Savager, che nel Bresciano registra livelli molto avanzati, renda ormai probabile la scoperta e la repressione di tali attività di abbandono di rifiuti così pericolosi per la salute, l’ambiente e la sicurezza", commenta Stefano Cecchin, presidente e amministratore unico di Arpa Lombardia.

Sui social il sindaco di Montichiari Marco Togni ha espresso la soddisfazione per l'operato della Locale, che nei giorni scorsi ha posto sotto sequestro anche due depositi di carburante non autorizzati, e per la proficua collaborazione con Arpa: "il lavoro fin qui fatto ha portato a significativi risultati in termini ambientali e oggi sento Montichiari più sicura e protetta", ha concluso il primo cittadino.